Фото: телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.
Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Тайваня. Об этом информирует центральное информационное агентство острова.
Крушение состава произошло на территории уезда Хуалянь при въезде в горный туннель. На момент схода поезда с рельсов в восьми вагонах находились 350 человек.
В результате произошедшего погиб один человек. Еще двое пострадавших получили различные травмы.
На месте инцидента находятся спасатели.
Ранее 17 вагонов с углем сошли с рельсов в Челябинской области. В результате случившегося никто не пострадал.
16 февраля произошел сход 26 вагонов с углем в Курагинском районе Красноярского края. Для устранения последствий аварии были направлены восстановительные поезда со станций Кошурниково и Саянская.