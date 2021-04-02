Фото: телеграм-канал Раньше всех. Ну почти.

Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Тайваня. Об этом информирует центральное информационное агентство острова.

Крушение состава произошло на территории уезда Хуалянь при въезде в горный туннель. На момент схода поезда с рельсов в восьми вагонах находились 350 человек.

В результате произошедшего погиб один человек. Еще двое пострадавших получили различные травмы.

На месте инцидента находятся спасатели.

Ранее 17 вагонов с углем сошли с рельсов в Челябинской области. В результате случившегося никто не пострадал.

16 февраля произошел сход 26 вагонов с углем в Курагинском районе Красноярского края. Для устранения последствий аварии были направлены восстановительные поезда со станций Кошурниково и Саянская.