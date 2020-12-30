Поезд-экспресс из Киева сошел с рельсов на станции Дарница

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезд-экспресс, который следовал из Киева в аэропорт Борисполь, сошел с рельсов. Авария произошла на станции Дарница, сообщает "Газета.ру".

Согласно предварительным данным, с рельсов сошли первая и вторая колесные пары дизель-поезда. В результате данного инцидента, как уточнили на госпредприятии "Украинские железные дороги", никто не пострадал.

К месту происшествия прибыла специальная комиссия, устанавливается причина аварии.

В ноябре вагоны с дизельным топливом сошли с рельсов во Владимирской области. Инцидент произошел в районе станции Новки-1.