В Красноярском крае сошли с рельсов почти 30 вагонов с углем

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сход 26 вагонов с углем произошел в Курагинском районе Красноярского края. Об этом говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительной информации, 16 февраля в 17:45 по местному времени при следовании грузового поезда на перегоне Стофато – Джебь Красноярской железной дороги в Курагинском районе Красноярского края произошел сход 26 груженых углем вагонов", – заявили в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Как уточнили представители Красноярской железной дороги, для устранения последствий аварии были направлены восстановительные поезда со станций Кошурниково и Саянская.

Временно был нарушен габарит соседнего пути, движение по перегону приостанавливалось. Абаканская транспортная прокуратура начала расследование по этому факту.

Ранее грузовой состав сошел с рельсов в Забайкалье. Уточняется, что всем пассажирам предоставят бесплатное питание.