В Красноярском крае сошли с рельсов почти 30 вагонов с углем

17:49
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Сход 26 вагонов с углем произошел в Курагинском районе Красноярского края. Об этом говорится на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительной информации, 16 февраля в 17:45 по местному времени при следовании грузового поезда на перегоне Стофато – Джебь Красноярской железной дороги в Курагинском районе Красноярского края произошел сход 26 груженых углем вагонов", – заявили в пресс-службе ведомства.
В результате инцидента, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Как уточнили представители Красноярской железной дороги, для устранения последствий аварии были направлены восстановительные поезда со станций Кошурниково и Саянская.
Временно был нарушен габарит соседнего пути, движение по перегону приостанавливалось. Абаканская транспортная прокуратура начала расследование по этому факту.
Ранее грузовой состав сошел с рельсов в Забайкалье. Уточняется, что всем пассажирам предоставят бесплатное питание.
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