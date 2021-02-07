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Происшествия

08:35

Грузовой состав сошел с рельсов в Забайкалье

регионы происшествия

Фото: 75.mchs.gov.ru

Грузовой состав сошел с рельсов в Забайкалье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Забайкальской железной дороги.

Сотрудники транспортной компании подчеркнули, что из-за данного инцидента возможна задержка поездов дальнего следования, следующие по маршруту Владивосток – Москва. Уточняется, что всем пассажирам предоставят бесплатное питание.

Сход вагонов поезда произошел на станции Нанагры. Оперативный штаб и 120 работников путевого комплекса работают на месте происшествия для оперативной ликвидации происшествия. Отмечается, что работы могут усложнить устоявшиеся в городе 36-градусные морозы.

"Ликвидация последствий схода проходит в сложных погодных условиях. Забайкальская железная дорога приносит пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства", – отметили в пресс-службе.

В конце декабря прошлого года поезд-экспресс, который следовал из Киева в аэропорт Борисполь, сошел с рельсов. Авария произошла на станции Дарница. В результате данного инцидента никто не пострадал.

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