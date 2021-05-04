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В мире

07:43 (обновлено 04.05.2021 08:39)

В Мехико рухнул метромост с поездом

происшествия за рубежом

В Мехико обрушился метромост с поездом

В Мехико рухнул метромост вместе с поездом, сообщила мэр столицы Мексики Клаудиа Шейнбаум.

"Я направляюсь к месту происшествия на линии 12, проинформирую по прибытии", – написала Шейнбаум в Twitter.

Как сообщает издание Universal со ссылкой на аварийно-спасательные службы, в результате произошедшего погибли 6 человек, 80 пострадали.

Позднее местные власти уточнили информацию о пострадавших. Они заявили о 13 жертвах и 70 пострадавших.

В начале апреля поезд Taroko сошел с рельсов на востоке Тайваня. От удара некоторые вагоны деформировались.

Жертвами случившегося стали более 40 человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало столкновение с автомобилем инженерных служб, который был неправильно припаркован возле путей.

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