В Мехико рухнул метромост с поездом

В Мехико обрушился метромост с поездом
В Мехико рухнул метромост вместе с поездом, сообщила мэр столицы Мексики Клаудиа Шейнбаум.
"Я направляюсь к месту происшествия на линии 12, проинформирую по прибытии", – написала Шейнбаум в Twitter.
Как сообщает издание Universal со ссылкой на аварийно-спасательные службы, в результате произошедшего погибли 6 человек, 80 пострадали.
Позднее местные власти уточнили информацию о пострадавших. Они заявили о 13 жертвах и 70 пострадавших.
В начале апреля поезд Taroko сошел с рельсов на востоке Тайваня. От удара некоторые вагоны деформировались.
Жертвами случившегося стали более 40 человек. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало столкновение с автомобилем инженерных служб, который был неправильно припаркован возле путей.