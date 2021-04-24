Пешеходный мост рухнул в Екатеринбурге

В связи с обрушением пешеходного моста в Екатеринбурге прокуратура региона организовала проверку, передает пресс-служба надзорного ведомства.

Уточняется, что пострадавших в результате инцидента нет. Сооружение обрушилось на проезжую часть на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги.

По предварительным данным, причиной ЧП мог стать проезд грузовой автомашины с негабаритным грузом.

"В настоящее время на данном участке дороги автомобили направляются в объезд. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста, в том числе, по результатам технического обследования", – говорится в сообщении.

Ранее в Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с обрушением моста в районе населенного пункта Хебда. Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

