На Рублево-Успенском шоссе обрушилось бетонное сооружение

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На Рублево-Успенском шоссе произошло обрушение бетонного сооружения. Об этом сообщил очевидец.

"Вот как мне повезло! За минуту до того, как я должен был там проехать, рухнул мост", – поделился мужчина.

Отмечается, что конструкция упала на проезжую часть. Фрагмент бетонного блока лежит на капоте легковой машины.

"На Рублево-Успенском шоссе (развязка с МКАД) упала ограничительная балка высоты под МКАД", – прокомментировали инцидент в департаменте транспорта города. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее строительная люлька обрушилась на юго-востоке Москвы. В результате происшествия погибли двое рабочих, которые проводили отделку фасада жилого дома. Люблинская межрайонная прокуратура города проводила проверку.

