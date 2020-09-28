Число пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье выросло до 54

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В МЧС уточнили данные по пострадавшим при обрушении перехода в подмосковном Ступине, сообщает РИА Новости.

Всего число пострадавших увеличилось до 54 человек. В больницах остаются 32 человека. Отмечается, что детей среди них нет.

Причины обрушения пешеходного перехода будут расследоваться центральным аппаратом Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей".

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Ступино криминалистов центрального аппарата ведомства. Специалисты выяснят все обстоятельства и причины травмирования рабочих.

Пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. Пострадавших эвакуировали в местные больницы на медицинском вертолете "Ансат". Травмы получили сотрудники предприятия. По предварительным данным, обрушение произошло из-за перегруза моста.