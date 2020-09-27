Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перехода в Ступине

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Причины обрушения пешеходного перехода на складе в городском округе Ступино будут расследоваться Центральным аппаратом Следственного комитета РФ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Из-за обрушившегося металлического пешеходного перехода на территории складского помещения коммерческой организации в городском округе Ступино пострадали десятки человек. Проведена доследственная проверка. После чего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей", – рассказала Петренко.

По ее словам, председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Ступино криминалистов центрального аппарата ведомства. Специалисты выяснят все обстоятельства и причины травмирования рабочих.

"Они изучат не только степень износа обрушившейся конструкции, но и условия труда на предприятии", – добавила Петренко.

Пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. По данным МЧС, в результате инцидента пострадал 51 человек, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших эвакуировали в местные больницы на медицинском вертолете "Ансат". Травмы получили сотрудники предприятия. По предварительным данным, обрушение произошло из-за перегруза моста.