Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перехода в Ступине

16:57
Фото: Соцсети
Причины обрушения пешеходного перехода на складе в городском округе Ступино будут расследоваться Центральным аппаратом Следственного комитета РФ, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Из-за обрушившегося металлического пешеходного перехода на территории складского помещения коммерческой организации в городском округе Ступино пострадали десятки человек. Проведена доследственная проверка. После чего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей", – рассказала Петренко.
По ее словам, председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Ступино криминалистов центрального аппарата ведомства. Специалисты выяснят все обстоятельства и причины травмирования рабочих.
"Они изучат не только степень износа обрушившейся конструкции, но и условия труда на предприятии", – добавила Петренко.
Пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. По данным МЧС, в результате инцидента пострадал 51 человек, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших эвакуировали в местные больницы на медицинском вертолете "Ансат". Травмы получили сотрудники предприятия. По предварительным данным, обрушение произошло из-за перегруза моста.
Количество пострадавших в результате обрушения перехода в Ступине увеличилось до 51
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