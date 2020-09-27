Названа предварительная причина обрушения перехода в Подмосковье

Фото: СК РФ

Обрушение пешеходного перехода в промзоне в подмосковном городе Ступино могло произойти из-за перегрузки моста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"Предварительная причина обрушения – перегрузка моста, что привело к деформации крепежных элементов", – сказал представитель пресс-службы.

Пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. На месте ЧП работают спасатели и другие специалисты, оказывающие помощь пострадавшим и в разборе конструкций. В настоящий момент выясняются возможные другие причины обрушения.

По последним данным, в результате обрушения пострадали 30 человек. Пострадавших эвакуируют на медицинском вертолете "Ансат". По данным МЧС, в больницы были доставлены 17 человек.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В пресс-службе регионального правительства заявили, что мост обрушился на инженерные коммуникации.

