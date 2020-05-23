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Лестничный марш рухнул в строящемся доме в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обрушение, по предварительной информации, произошло в ЖК "Скандинавия-Юг". В результате происшествия пострадал рабочий, он госпитализирован.

К месту прибыли скорая помощь и спасатели. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

В начале мая обрушение строительных лесов случилось на Расстанной улице в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в строящемся 11-этажном здании.

При ЧП во Фрунзенском районе пострадали пять человек, один человек погиб. Погибшим был гражданин 1987 года рождения.

