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Лестничный марш рухнул в строящемся доме в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обрушение, по предварительной информации, произошло в ЖК "Скандинавия-Юг". В результате происшествия пострадал рабочий, он госпитализирован.
К месту прибыли скорая помощь и спасатели. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.
В начале мая обрушение строительных лесов случилось на Расстанной улице в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в строящемся 11-этажном здании.
При ЧП во Фрунзенском районе пострадали пять человек, один человек погиб. Погибшим был гражданин 1987 года рождения.