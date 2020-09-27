Надземный пешеходный переход обрушился в Ступине

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На территории промзоны в подмосковном городе Ступино обрушился надземный пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС.

Инцидент произошел на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. По предварительным данным, в результате обрушения пострадали шесть человек.

На месте ЧП работают спасатели и специалисты. В настоящий момент выясняются возможные причины обрушения. Проверочные мероприятия проведет местная прокуратура.

В июне в ТиНАО обрушился автомобильный мост через реку Незнайку. Инцидент стал следствием сильных дождей. Все произошло рядом с населенным пунктом Большое Покровское.