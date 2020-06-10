Автомобильный мост обрушился в ТиНАО

Фото: ТАСС/Полоротова Александра/пресс-служба ГУ МЧС РФ по Архангельской области

В ТиНАО обрушился автомобильный мост через реку Незнайку, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что инцидент стал следствием сильных дождей. В настоящий момент на месте работают экстренные службы.

На данный момент известно, что инцидент произошел рядом с населенным пунктом Большое Покровское. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее железнодорожный мост обрушился в пригороде Мурманска между станциями Выходной и Кола. Инцидент возник в результате вылета опоры, которая не выдержала интенсивных потоков воды.