Козырек подъезда жилого дома обрушился в ТиНАО

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В ТиНАО обрушился козырек подъезда жилого дома. Инцидент случился на улице Сосенский Стан, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Произошло обрушение козырька подъезда в жилом доме на улице Сосенский Стан, дом 1. Площадь обрушения составила 10 квадратных метров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рухнувшая конструкция заблокировала выход из подъезда, жители не могут выйти на улицу.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время специалисты разбирают разбор завалов.

Ранее сообщалось о том, что стена многоквартирного дома частично обрушилась в Благовещенске. Разрушение произошло у самой крыши в квартире, где проживает семья с четырьмя детьми. Отмечалось, что они были переселены в муниципальное жилье, опасности для других помещений дома выявлено не было.