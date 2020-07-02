Фото: facebook.com/New York City Fire Department

Жилой дом обрушился в Нью-Йорке, передают "Дни.ру".

Инцидент произошел в районе Кэрролл Гарденс в Бруклине. Внутри здания располагался также фитнес-центр. В результате обрушения пострадал один человек. Причины происшествия учтоняются.

Ранее фасад жилого дома обрушился на Шлюзовой набережной. В результате происшествия никто не пострадал.

В этом же месяце автомобильный мост обрушился рядом с населенным пунктом Большое Покровское. Инцидент стал следствием сильных дождей.

