Фото: facebook.com/New York City Fire Department
Жилой дом обрушился в Нью-Йорке, передают "Дни.ру".
Инцидент произошел в районе Кэрролл Гарденс в Бруклине. Внутри здания располагался также фитнес-центр. В результате обрушения пострадал один человек. Причины происшествия учтоняются.
Ранее фасад жилого дома обрушился на Шлюзовой набережной. В результате происшествия никто не пострадал.
В этом же месяце автомобильный мост обрушился рядом с населенным пунктом Большое Покровское. Инцидент стал следствием сильных дождей.