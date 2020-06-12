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В результате обрушения фасада здания в центре Москвы никто не пострадал, сообщили в пресс-службе префектуры Центрального административного округа столицы.

Там отметили, что инцидент случился на Шлюзовой набережной, дом 2/1, строение 1.

"Это нежилое здание, представитель собственника находится на месте. Коммунальные службы района оперативно выставили ограждения, они окажут всю необходимую помощь (вышки и специалисты) в обследовании здания для предотвращения инцидентов в дальнейшем", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее поступала информация, что этот инцидент произошел в жилом доме по адресу Зацепский Вал, дом 5. Также отмечалось, что обошлось без пострадавших.