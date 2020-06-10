Частичное обрушение жилого дома произошло в Одессе

В Одессе обрушилась часть жилого дома

В Одессе частично обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате происшествия пострадал один человек, передают "Дни.ру".

На место прибыли экстренные службы, приступившие к разбору завалов дома. Инцидент произошел в ночь на 10 июня. В здании была повреждена газовая труба. Данное строение являлось памятником архитектуры.

Из-за обрушения пришлось эвакуировать жильцов, причина ЧП выясняется.

Ранее в центре Петербурга обрушились четыре балкона жилого дома. По сообщению экстренного ведомства, балконы обвалились с третий по шестой этаж, но лишь частично.

В мае два лестничных марша до этого обрушились в жилом доме в Энгельсе. В ведомстве пояснили, что обрушение произошло между вторым и третьим, а также третьим и четвертым этажами.