Частичное обрушение жилого дома произошло в Одессе

В Одессе обрушилась часть жилого дома
В Одессе частично обрушился четырехэтажный жилой дом. В результате происшествия пострадал один человек, передают "Дни.ру".
На место прибыли экстренные службы, приступившие к разбору завалов дома. Инцидент произошел в ночь на 10 июня. В здании была повреждена газовая труба. Данное строение являлось памятником архитектуры.
Из-за обрушения пришлось эвакуировать жильцов, причина ЧП выясняется.
Ранее в центре Петербурга обрушились четыре балкона жилого дома. По сообщению экстренного ведомства, балконы обвалились с третий по шестой этаж, но лишь частично.
В мае два лестничных марша до этого обрушились в жилом доме в Энгельсе. В ведомстве пояснили, что обрушение произошло между вторым и третьим, а также третьим и четвертым этажами.