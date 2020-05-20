Два лестничных марша обрушились в жилом доме в Энгельсе

Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области

Два лестничных марша обрушились в жилом доме в городе Энгельс Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве сообщили, что обрушение произошло между вторым и третьим, а также третьим и четвертым этажами. Сотрудники экстренных служб в настоящий момент проводят эвакуацию жильцов дома.

"Произошло обрушение двух лестничных маршей между 2-м и 3-м, 3-м и 4-м этажами. В настоящее время с помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам", – отметили в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что в результате происшествия пострадала женщина. В настоящий момент ею занимаются сотрудники скорой помощи.

Ранее в Москве произошло обрушение перекрытия в жилом доме в районе Лефортово. Инцидент произошел по адресу Шоссе Энтузиастов, дом 22/18. В связи с происшествием прокуратурой была инициирована проверка.