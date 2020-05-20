Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

09:53

Два лестничных марша обрушились в жилом доме в Энгельсе

происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Саратовской области

Два лестничных марша обрушились в жилом доме в городе Энгельс Саратовской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

В ведомстве сообщили, что обрушение произошло между вторым и третьим, а также третьим и четвертым этажами. Сотрудники экстренных служб в настоящий момент проводят эвакуацию жильцов дома.

"Произошло обрушение двух лестничных маршей между 2-м и 3-м, 3-м и 4-м этажами. В настоящее время с помощью автолестницы проведена эвакуация жителей подъезда, из соседних подъездов жильцы выведены по лестничным маршам", – отметили в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что в результате происшествия пострадала женщина. В настоящий момент ею занимаются сотрудники скорой помощи.

Ранее в Москве произошло обрушение перекрытия в жилом доме в районе Лефортово. Инцидент произошел по адресу Шоссе Энтузиастов, дом 22/18. В связи с происшествием прокуратурой была инициирована проверка.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать