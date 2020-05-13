Прокуратура начала проверку после обрушения перекрытий в доме в Лефортове

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Лефортовская межрайонная прокуратура начала расследование в связи с обрушением перекрытий в жилом доме на шоссе Энтузиастов. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители прокуратуры города.

"По поручению прокуратуры Москвы Лефортовская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований жилищного законодательства в связи с обрушением кровельного перекрытия кровельного марша в одном из жилых домов на шоссе Энтузиастов", – говорится в заявлении ведомства.

В настоящий момент изучается ситуация с обслуживанием общедомового имущества ответственными лицами. С окончанием проверки работники надзорного ведомства решат, нужно ли принимать дополнительные меры.

Ранее стало известно, что обрушение произошло в здании по адресу: Шоссе Энтузиастов, дом 22/18. При этом среди жильцов никто не пострадал.

На место прибыли оперативные службы. Следственные действия в связи с происшествием в ЮВАО продолжаются.

Как сообщил глава управы района Лефортово Азамат Царикаев, последствия произошедшего будут оперативно устранены.