Опубликовано видео из дома с обрушившимися перекрытиями в Москве

09:39
Что будет с пятиэтажкой на востоке Москвы, где обрушились перекрытия
Опубликовано видео из подъезда дома на шоссе Энтузиастов в Москве, где обрушились перекрытия.
На кадрах видно, что на лестничной клетке лежит несколько бетонных плит. Над ними установлен навес, который предотвращает падение обломков. Об этом сообщает Москва 24.
Инцидент произошел утром 13 мая. В экстренных службах столицы сообщили, что инцидент произошел по адресу: Шоссе Энтузиастов, дом 22/18. Обрушились перекрытия между чердаком и пятым этажом.
Среди возможных причин произошедшего рассматривается несколько версий. По мнению жителей, виноват ремонт в соседних подъездах.
"Мы, конечно, не специалисты, но думаем, что все это связано с ремонтами в подвалах подъездов № 1 и 2", – заявил местный житель Николай Савельев.
Также рассматриваются версии о неправильной эксплуатации здания и пагубном влиянии недавних продолжительный дождей.
Жилой дом был построен в 30-х годах прошлого века, и местные жители ранее уже по давали запрос на расселение. Сейчас они выражают надежду на то, что процесс переселения все-таки может начаться.
На месте происшествия работает около 30 пожарно-спасательных расчетов. Они разбирают завалы и эвакуируют людей. В результате произошедшего никто не пострадал. Это подтвердили в МЧС.
По словам главы управы района Лефортово Азамата Царикаева, последствия произошедшего будут оперативно устранены.
"Сейчас было эвакуировано пятнадцать жителей. Все необходимые санитарные нормы соблюдены. Работает аварийная бригада, в течение часа здесь будет проектировщик, который обследует квартиры", – заявил чиновник.
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