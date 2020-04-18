Часть жильцов дома в Орехово-Зуеве вернулась в квартиры после взрыва газа

Фото: МЧС России/ТАСС

Жильцы двух подъездов дома в подмосковном Орехово-Зуеве вернулись в свои квартиры после взрыва газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина, режим ЧС был снят с части дома, где расположены третий и четвертый подъезды.

"Оба подъезда подключены к системам жизнеобеспечения: тепло-, водо-, газоснабжению, к канализации. Работы выполнены с опережением поставленных сроков", – сказал Хромушин.

По информации пресс-службы правительства, экспертиза показала, что дом подлежит восстановлению. Сейчас над местом обрушения конструкции демонтирована крыша, усилена стропильная система, налажена работа инженерных коммуникаций. Кроме того, было заменено внутриквартирное газовое оборудование.

В пресс-службе отметили, что жители первого и второго подъездов смогут вернуться в свои квартиры к 1 октября. К этому моменту восстановительные работы будут полностью завершены.

"По поручению губернатора во всех 80 квартирах дома 31 на улице Гагарина будет установлено современное газовое оборудование и сделан качественный ремонт", – добавили в ведомстве.

Взрыв газа случился в субботу днем в доме на улице Гагарина. В результате обрушились квартиры с пятого по первый этажи.

По последним данным, в результате происшествия погибли три человека, еще 10 пострадали. Отмечалось, что троих пострадавших планировали транспортировать в медучреждение в Москву.