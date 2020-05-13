При обрушении перекрытий в жилом доме в Москве никто не пострадал – МЧС

Фото: телеканал Москва 24

При обрушении перекрытий в жилом доме в Москве никто не пострадал. Об этом информирует пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Как сообщает пресс-служба, сигнал о случившемся поступил в дежурную часть в 5:18. На месте происшествия сотрудники МЧС установили, что произошло частичное обрушение перекрытий между чердаком и пятым этажом жилого дома.

"Предварительно, пострадавших нет", – подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что все необходимые городские службы прибыли на место происшествия. В целях безопасности жильцов эвакуируют из дома.

Об инциденте ранее стало известно со слов источника в экстренных службах города. Он сообщил, что обрушение перекрытий произошло в здании по адресу: Шоссе Энтузиастов, дом 22/18.

В результате произошедшего жильцы одного из подъездов дома оказались заблокированы. На месте помощь им оказывают порядка 30 пожарно-спасательных расчетов.