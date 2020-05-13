В Москве в жилом доме обрушилось перекрытие

Фото: Москва 24/Мария Касатина

Перекрытие обрушилось в жилом доме на востоке Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, инцидент случился в здании по адресу: Шоссе Энтузиастов, дом 22/18.

"Обрушилось перекрытие между чердаком и пятым этажом. <...> В результате лестничные марши сильно засыпаны обломками конструкций", – пояснил источник.

Он также сообщил, что в результате произошедшего жильцы одного из подъездов дома оказались заблокированы.

"Идет эвакуация заблокированных людей с помощью автолестниц", – уточнили в экстренных службах.

На месте происшествия работает около 30 пожарно-спасательных расчетов. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.

Ранее в жилом доме в центре Москвы рухнул лестничный проем. ЧП произошло по адресу: Большая Серпуховская, дом 40, корпус 1.