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Происшествия

21:22

Лестничный проем рухнул в жилом доме в центре Москвы

происшествия

Лестничный проем обрушился в жилом доме в центре Москвы

Лестничный проем обрушился в жилом доме в центре Москвы, передает ТАСС.

Как рассказали в экстренных службах, ЧП произошло по адресу: Большая Серпуховская, дом 40, корпус 1. Как минимум один человек пострадал. На место прибыли медики, они оказывают ему помощь.

Очевидцы рассказали, что на месте находятся спасатели. Они организуют временный спуск. Информацию об обрушении жильцам дома подтвердили сотрудники ГБУ "Жилищник", передает телеканал Москва 24.

Зимой в Петербурге случилось обрушение перекрытий с пятого этажа по второй в здании ИТМО. В этот момент там проходили факультативы.

Из здания вывели 86 человек. Помощь спасателей понадобилась 21 иностранному студенту. Врио губернатора города Александр Беглов заявил, что ЧП случилось из-за нарушений при реконструкции здания.

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