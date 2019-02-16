Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16 февраля, 21:32

Помощь медиков не потребовалась никому из находившихся в здании ИТМО

происшествия

16 февраля, 21:32

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Владислав Борисов

В результате обрушения перекрытий в одном из корпусов санкт-петербургского университета ИТМО на улице Ломоносова никто не пострадал. Медицинская и психологическая помощь никому не понадобилась, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской станции скорой помощи.

На месте происшествия продолжают дежурить медики. У вуза также находится многочисленная спецтехника МЧС.

Обрушение перекрытий с пятого этажа по второй в здании ИТМО произошло вечером в субботу, 16 февраля. МЧС зарегистрировало вызов в 17:19. Власти Петербурга создали оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично выезжал на место. О завершении эвакуации было объявлено после 19:30.

Из здания выведены 86 человек. Помощь спасателей понадобилась 21 иностранному студенту. Известно, что преподаватель Наталья Серебрянская героически оставалась со своими студентами-иностранцами и была эвакуирована "в последнюю очередь".

Уже названа предварительная причина ЧП. По данным МЧС, это нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. В Северную столицу отправился глава МЧС России Евгений Зиничев.

Известно, что стены здания при обрушении уцелели. Повреждены внутренние конструкции.

В Смольном создан оперативный штаб в связи с обрушением в ИТМО

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). Следователям предстоит установить причины и условия, повлекшие обрушение. Кроме того, следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности.

Телеканал Москва 24 связался с Дмитрием Комельковым, который стал очевидцем произошедшего. Он рассказал, что к месту происшествия приехали огромное количество пожарных машин, скорой помощи, полиции и других. Очевидец отметил, что ни дыма, ни огня видно не было.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики входит в список ведущих российских вузов. Учебное заведение было основано еще в начале XX века. Сейчас там учится порядка 14 тысяч студентов. Вуз располагается в нескольких зданиях в разных районах города. На улице Ломоносова, где случилось ЧП, университету принадлежит большое здание, состоящее из нескольких корпусов.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика