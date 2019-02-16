Помощь медиков не потребовалась никому из находившихся в здании ИТМО

В результате обрушения перекрытий в одном из корпусов санкт-петербургского университета ИТМО на улице Ломоносова никто не пострадал. Медицинская и психологическая помощь никому не понадобилась, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской станции скорой помощи.
На месте происшествия продолжают дежурить медики. У вуза также находится многочисленная спецтехника МЧС.
Обрушение перекрытий с пятого этажа по второй в здании ИТМО произошло вечером в субботу, 16 февраля. МЧС зарегистрировало вызов в 17:19. Власти Петербурга создали оперативный штаб по ликвидации последствий обрушения. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лично выезжал на место. О завершении эвакуации было объявлено после 19:30.
Из здания выведены 86 человек. Помощь спасателей понадобилась 21 иностранному студенту. Известно, что преподаватель Наталья Серебрянская героически оставалась со своими студентами-иностранцами и была эвакуирована "в последнюю очередь".
Уже названа предварительная причина ЧП. По данным МЧС, это нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. В Северную столицу отправился глава МЧС России Евгений Зиничев.
Известно, что стены здания при обрушении уцелели. Повреждены внутренние конструкции.
В Смольном создан оперативный штаб в связи с обрушением в ИТМО
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ"). Следователям предстоит установить причины и условия, повлекшие обрушение. Кроме того, следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности.
Телеканал Москва 24 связался с Дмитрием Комельковым, который стал очевидцем произошедшего. Он рассказал, что к месту происшествия приехали огромное количество пожарных машин, скорой помощи, полиции и других. Очевидец отметил, что ни дыма, ни огня видно не было.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики входит в список ведущих российских вузов. Учебное заведение было основано еще в начале XX века. Сейчас там учится порядка 14 тысяч студентов. Вуз располагается в нескольких зданиях в разных районах города. На улице Ломоносова, где случилось ЧП, университету принадлежит большое здание, состоящее из нескольких корпусов.
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