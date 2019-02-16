Уголовное дело возбуждено после обрушения в петербургском вузе

По факту обрушения части кровли в корпусе университета ИТМО в Санкт-Петербурге на улице Ломоносова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.
На сайте ведомства сообщается, что специалистам предстоит установить причины и условия, повлекшие обрушение. Кроме того, следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").
Десятки людей могут находиться под завалами здания в Санкт-Петербурге
Инцидент произошел вечером в субботу, 16 февраля. Обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 квадратных метров. По данным администрации вуза, в части здания велись строительные работы. В качестве предварительной причины произошедшего ведомство называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
Из здания было эвакуировано 86 человек. Погибших и пострадавших нет. Создан оперативный штаб во главе с заместителем губернатора. Штаб будет работать круглосуточно.
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики входит в список ведущих российских вузов. Учебное заведение было основано еще в начале XX века. Сейчас там учится порядка 14 тысяч студентов. Вуз располагается в нескольких зданиях в разных районах города. На улице Ломоносова, где случилось ЧП, университету принадлежит большое здание, состоящее из нескольких корпусов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.