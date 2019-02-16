Уголовное дело возбуждено после обрушения в петербургском вузе

Фото: ТАСС/Владислав Борисов

По факту обрушения части кровли в корпусе университета ИТМО в Санкт-Петербурге на улице Ломоносова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

На сайте ведомства сообщается, что специалистам предстоит установить причины и условия, повлекшие обрушение. Кроме того, следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ").

Десятки людей могут находиться под завалами здания в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел вечером в субботу, 16 февраля. Обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж в пятиэтажном здании на площади 150 квадратных метров. По данным администрации вуза, в части здания велись строительные работы. В качестве предварительной причины произошедшего ведомство называет нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Из здания было эвакуировано 86 человек. Погибших и пострадавших нет. Создан оперативный штаб во главе с заместителем губернатора. Штаб будет работать круглосуточно.

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики входит в список ведущих российских вузов. Учебное заведение было основано еще в начале XX века. Сейчас там учится порядка 14 тысяч студентов. Вуз располагается в нескольких зданиях в разных районах города. На улице Ломоносова, где случилось ЧП, университету принадлежит большое здание, состоящее из нескольких корпусов.