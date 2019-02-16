Кровля обрушилась в университете ИТМО в Санкт- Петербурге

В одном из учебных заведений в Санкт-Петербурге обрушилась часть кровли. Ведется эвакуация сотрудников вуза и студентов. По информации ТАСС, речь идет о Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Здание расположено на улице Ломоносова.
"Обрушение произошло во время учебного процесса", – сообщил источник в экстренных службах города. Данных о пострадавших на данный момент нет.
В МЧС сообщили, что в пятиэтажном строении обрушились перекрытия с пятого по второй этажи на площади 150 квадратных метров. Сотрудники экстренных служб выехали на место происшествия. Предварительная причина инцидента – нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.
Из здания, по предварительной информации, выведены 60 человек. "По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их количество, состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются", – говорится в сообщении на сайте МЧС.
На место происшествия выехал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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