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16 февраля, 20:11

Очевидец рассказал об обрушении корпуса ИТМО

происшествия

16 февраля, 20:11

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Очевидец рассказал об обрушении корпуса ИТМО

В корпусе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова обрушились перекрытия. В это время в университете шел факультатив. Приехавшие спасатели вывели более 86 человек.

Телеканал Москва 24 связался с Дмитрием Комельковым, который стал очевидцем произошедшего. Он рассказал, что к месту происшествия приехали огромное количество пожарных машин, скорой помощи, полиции и других.

Очевидец отметил, что ни дыма, ни огня видно не было. "Я общался с людьми, которые вышли из здания, нашел студентов, и они рассказали, что там обрушилась крыша на два этажа. Они говорят, что вообще было невозможно дышать, они дышали через марлю. Очень много в воздухе было пыли", – сказал собеседник телеканала.

Комельков отметил, что спасатели работали очень активно. При эвакуации паники не было.

"На самом деле все так спокойно к этому относились. То есть не было такого, как обычно при пожаре", – отметил очевидец.

Ранее сообщалось, что спасатели помогли выбраться из-под завалов в корпусе вуза в Санкт-Петербурге 21 иностранному студенту. Одна из преподавательниц героически оставалась со своими студентами, последняя покинула здание, она не пострадала.

происшествия

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