Помощь спасателей понадобилась 21 студенту после обрушения в ИТМО

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Спасатели помогли выбраться из-под завалов в корпусе вуза в Санкт-Петербурге 21 иностранному студенту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Александра Беглова.

"Произведены все необходимые работы. Эвакуирован 21 студент, старший преподаватель оставалась на пятом этаже вместе со студентами-иностранцами и эвакуирована в последнюю очередь. Она до последнего оставалась со своими студентами", – сообщил Беглов.

Ранее сообщалось, что из здания вывели 86 человек. Речь идет о преподавателях и студентах первых-вторых курсов. Рабочие, занимавшиеся ремонтом, строение покинули сами.

Перекрытия обрушились во второй половине дня 16 февраля в корпусе Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на улице Ломоносова. По словам очевидцев, крыша проломила перекрытия на всех этажах.

Данных о погибших и пострадавших под завалами здания в Петербурге нет – МЧС

Ректор НИУ ИТМО Владимир Васильев сообщил телеканалу Москва 24, что травмированных в результате происшествия нет. "Жертв тоже нет. Всех организованно вывели во время обрушения. Обстановка нормальная, рабочая", – сообщил глава вуза.

Уже названа предварительная причина ЧП. По данным МЧС, это нарушение технических требований при проведении ремонтных работ. Уголовное дело завели именно по такой статье. Площадь обрушения – порядка 150 квадратных метров. По данным СМИ, перед обрушением спасатели приняли звонок о пожаре.