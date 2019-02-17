Власти назвали причину обрушения кровли в здании петербургского вуза

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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал единственную версию обрушения кровли в здании университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО).

По его словам, ЧП произошло в результате нарушений при реконструкции здания. При этом в разговоре с журналистами Беглов подчеркнул, что других версий быть не может.

В то же время глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что спасатели при разборе завалов обрушившегося корпуса вуза на данный момент не обнаружили людей.

"На данный момент людей там быть не должно. Но не исключаем момента, что кто-то случайно мог в это время находиться там", – приводит слова Зиничева "Интерфакс".

Он добавил, что после завершения работы Следственного комитета сотрудники МЧС снимут угрожающие нависающие конструкции и перейдут к разбору завалов.

Глава МЧС прибыл в Санкт-Петербург в связи с обрушением в вузе



Обрушение перекрытий с пятого этажа по второй в здании ИТМО произошло вечером в субботу, 16 февраля. В этот момент в университете проходили факультативы.

Из учебного заведения вывели 86 человек. При этом 21 студента и преподавателя эвакуировали с пятого этажа при помощи пожарной лестницы.