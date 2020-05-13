"Могли бы быть жертвы". Очевидец – об обрушении перекрытий в пятиэтажке на востоке Москвы

При обрушении перекрытий в жилом доме в Москве никто не пострадал

Житель дома на Шоссе Энтузиастов Николай Савельев рассказал Москве 24 об обрушении перекрытие между чердаком и пятым этажом.

"Произошло обрушение во втором подъезде. Рухнуло перекрытие на лестничную площадку. Слава богу, не в квартиру к кому-то, потому что могли бы быть жертвы. Мы, конечно, не специалисты, но думаем, что все это связано с ремонтами в подвалах подъездов № 1 и 2", – рассказал Савельев.

По предварительной информации, никто не пострадал. Что стало причиной происшествия, пока не сообщается.

По словам главы управы района Лефортово Азамата Царикаева, из здания были эвакуированы 15 жителей. При этом были соблюдены все необходимые санитарные нормы.

Он отметил, что в ближайшее время квартиры будут обследованы на предмет предоставления опасности. После этого жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Об инциденте стало известно в среду утром. Уточнялось, что в доме по адресу: Шоссе Энтузиастов, дом 22/18, в результате ЧП лестничные марши оказались сильно засыпаны обломками конструкций, жильцы были эвакуированы.

Сейчас на месте происшествия работают около 30 пожарно-спасательных расчетов.