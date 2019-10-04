Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

На северо-востоке столицы произошло обрушение части фасада здания.

Инцидент произошел на улице Проходчиков. На месте работают экстренные службы. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Как рассказали в МЧС Москве 24, в результате происшествия никто не пострадал.

Также на место происшествия прибыли сотрудники Мосгаза. В ходе обследования было установлено, что газопровод не поврежден, утечек газа нет, но имеется незначительное повреждение креплений газопровода, которое в ближайшее время будет устранено.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в результате обрушении части фасада у здания на северо-востоке Москвы был поврежден газопровод.

Часть фасада здания обрушилась на северо-востоке Москвы



В конце мая в центре столицы обрушилась часть балкона на третьем этаже. Инцидент произошел в Товарищеском переулке. Была угроза обрушения балконов на четвертом и пятом этажах здания.

