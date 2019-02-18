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17:22

Жилой дом обрушился в Первоуральске

происшествия

17:22

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Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Частичное обрушение стены и потолочного перекрытия произошло в двухэтажном доме в Первоуральске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области в понедельник, 18 февраля.

На первом этаже второго подъезда обрушилась стена между кухней и туалетом, являющимися местами общего пользования, а также потолочное перекрытие между первым и вторым этажами.

Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали из дома пять человек. Всего же в нем проживали 32 человека.

В настоящий момент специалисты обследуют помещения. Дом обесточен и отключен от газа. Жильцов временно разместили в здании рудоуправления.

18 февраля на Ленинградском проспекте в Москве произошло обрушение балкона. В результате пострадали два ребенка – четырехлетний мальчик и десятилетняя девочка. Детей доставили в городскую клиническую больницу № 9. Мальчик травмировал ногу, а у девочки диагностировали сотрясение мозга.

происшествия

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