При обрушении балкона на Ленинградском проспекте пострадали дети

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Двое детей получили травмы при обрушении балкона на Ленинградском проспекте Москвы. О ЧП сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Детей доставили в городскую клиническую больницу №9. Мальчику 4 года, девочке 10 лет. У нее сотрясение мозга, мальчик травмировал ногу.

Вечером 14 февраля в трехэтажном жилом доме в частном коттедже Красноярска произошел хлопок газа. Жильцов этого дома планируют расселить.