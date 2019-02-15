Жителей рухнувшего в Красноярске дома на время переселят в приют

Жильцов пострадавшего от хлопка газа дома в Красноярске планируют расселить. Пострадавшим предложено временно поселиться в городском центре социальной помощи "Родник", четверо жителей согласились, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Пострадавшим будет оказана материальная помощь из регионального бюджета. Ее размер установят позднее.
Вечером 14 февраля в трехэтажном жилом доме в частном коттедже Красноярска произошел хлопок газа. Из-за этого обрушились второй и третий этажи. 18 человек, в том числе двое детей, спаслись. ЧП случилось в 21:10 по местному времени (17:10 мск). Разрушены шесть квартир и десять пострадали частично. В данный момент известно о двух погибших.
Предварительно установлено, что причиной случившегося могло стать нарушение техники безопасности или неисправность газового оборудования. В местной администрации дом назвали "частным коттеджем". При строительстве здания были допущены нарушения. Застройщик получал разрешение на строительство частного дома, но в итоге возвел многоквартирный.
Собственник здания может находиться за пределами Красноярского края. Предварительно установлено, что мужчина сдавал все квартиры в аренду. По данным местных СМИ, дом входил в ЖК "Афганец" и был построен в 2014 году. Однако позже был признан незаконным и отправлен судом под снос, которого так и не произошло. Дом не был газифицирован. СК возбудил дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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