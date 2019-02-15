Число жертв взрыва газа в Красноярске возросло до двух

Фото: ТАСС/Андрей Самсонов

Два человека погибли, по уточненным данным, в результате хлопка газа в жилом доме в Красноярске. Информация опубликована на сайте ГУ МЧС по региону.

В пресс-службе ведомства рассказали, что к настоящему моменту аварийно-спасательные работы и разбор завалов завершены.

Ранее сообщалось об одной погибшей – на месте происшествия обнаружили тело женщины. Позднее спасатели уточнили, что обнаружили на месте завалов еще одно тело – мужчины.

Инцидент произошел вечером в четверг, 14 февраля, в частном секторе микрорайона Покровка в Центральном районе Красноярска. Хлопок газа произошел в квартире на втором этаже трехэтажного строения на улице Кандагарской. Разрушены шесть квартир с первого по третий этажи. Частично пострадали 10 квартир. В доме проживали 20 человек, 18 из них были эвакуированы.

По информации краевого правительства, при строительстве здания были допущены нарушения. Застройщик получал разрешение на возведение частного дома, но построил многоквартирный.

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Выясняется, где находится собственник здания Владимир Тарасов. По предварительной информации, он находится за пределами региона.