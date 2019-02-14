Хлопок газа произошел в жилом доме Красноярска

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Хлопок газа произошел в трехэтажном жилом доме в Красноярске. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

ЧП произошло в 21:10 по местному времени (соответствует 17:10 по Москве). Спасателям поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом доме по адресу: улица Кандагарская, 3. Сейчас информация уточняется.

Ранее портал Москва 24 сообщал о подобных событиях, которые произошли в ряде городов России за последнее время. В их числе – взрыв газа в Ростовской области в середине января.