Под завалами дома в Красноярске нашли одного погибшего

Тело одного погибшего найдено под завалами дома в Красноярске, где произошел взрыв газа. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные краевого Минздрава.

"Одно тело нашли, когда разбирали завалы. Кто это – мужчина или женщина – пока нет информации", – сказано в сообщении.

Вечером 14 февраля в трехэтажном жилом доме в частном коттедже Красноярска произошел хлопок газа. Из-за этого обрушились второй и третий этажи. 12 человек, в том числе двое детей, спаслись. ЧП произошло в 21:10 по местному времени (17:10 мск).