Часть балкона пятиэтажки рухнула в центре Москвы

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Часть балкона обрушилась на третьем этаже жилой пятиэтажки в центре Москвы, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Товарищеском переулке. Есть угроза обрушения балконов на четвертом и пятом этажах здания. Место огорожено.

По предварительным сведениям, в результате обрушения никто не пострадал. Из подъезда эвакуировали девять человек.