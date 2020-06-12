Фасад жилого дома обрушился в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В центре Москвы обрушился фасад жилого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Произошло обрушение фасада жилого дома по адресу: Зацепский Вал, дом 5", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время площадь обрушения уточняется.

Известно, что данное здание было возведено в 1940-х годах по проекту архитектора Николая Транквилицкого.

Ранее сообщалось о том, что в Одинцове обрушились строительные леса, которые примыкали к возводимому зданию. В результате происшествия погиб разнорабочий, еще один человек был госпитализирован. Предположительно, он получил перелом позвоночника. По данному факту СК начал проверку.