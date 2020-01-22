СК выясняет обстоятельства обрушения строительных лесов в Одинцове

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Следственный комитет выясняет обстоятельства обрушения строительных лесов в Одинцовском городском округе. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по области Ольгу Врадий.

Инцидент произошел 20 января. В Одинцове обрушились строительные леса, которые примыкали к возводимому зданию.

В результате происшествия погиб разнорабочий, еще один человек был госпитализирован. Предположительно, он получил перелом позвоночника.

В настоящее время сотрудники СК проводят доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что строительные леса упали на автомобили в Москве. Обрушение произошло на площади в 30 квадратных метров около пятиэтажного административного здания.