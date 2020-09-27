Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине увеличилось до 13

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Число пострадавших при обрушении пешеходного перехода на территории предприятия в промзоне в подмосковном городе Ступино увеличилось до 13. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.

"По данным территориального центра медицины катастроф на 09:40, пострадали 13 человек, из них трое госпитализированы", – сказал собеседник агентства.

В МЧС сообщили, что пострадавших эвакуируют на медицинском вертолете "Ансат". По данным ведомства, травмы получили сотрудники предприятия.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В пресс-службе регионального правительства заявили агентству, что мост обрушился на инженерные коммуникации.

Пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. На месте ЧП работают спасатели и другие специалисты, оказывающие помощь пострадавшим и в разборе конструкций.

В настоящий момент выясняются возможные причины обрушения. В МЧС заявили, что это могло произойти из-за перегрузки моста. Проверочные мероприятия проведет местная прокуратура.

В июне в ТиНАО обрушился автомобильный мост через реку Незнайку. Инцидент стал следствием сильных дождей. Все произошло рядом с населенным пунктом Большое Покровское.