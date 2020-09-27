"За пару секунд все произошло". Пострадавший – об обрушении перехода в Ступине

Пострадавшие рассказали об обрушении перехода в Ступине

Пострадавший при обрушении надземного перехода в подмосковном городе Ступино рассказал о ситуации в момент ЧП. По его словам, обрушение произошло буквально за считанное мгновенье.

"За пару секунд все произошло. Люди упали друг на друга и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже, как проснулся, первого, кого я увидел, постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения", – рассказал пострадавший.

Пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. На месте ЧП работают спасатели и другие специалисты. Прокуратура организовала проверку.

По данным МЧС, в результате инцидента пострадал 51 человек, 18 из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших эвакуировали в местные больницы на медицинском вертолете "Ансат". Травмы получили сотрудники предприятия.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за перегруза моста. В настоящий момент выясняются возможные другие причины обрушения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи намерены опросить в ближайшее время сотрудников и руководство предприятия.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В пресс-службе регионального правительства заявили, что мост обрушился на инженерные коммуникации.

