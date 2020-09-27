Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине возросло до 51

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Более 50 человек пострадали в результате обрушения перехода на предприятии в подмосковном городе Ступино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Московской области.

"По состоянию на 13:00 по московскому времени, пострадал 51 человек. Все находятся в различных больницах. Некоторые из них обратились к медикам самостоятельно", – сказал собеседник агентства.

Пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. На месте ЧП работают спасатели и другие специалисты, оказывающие помощь пострадавшим и в разборе конструкций. Пострадавших эвакуируют на медицинском вертолете "Ансат".

По предварительным данным, обрушение произошло из-за перегруза моста. В настоящий момент выясняются возможные другие причины обрушения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи намерены опросить в ближайшее время сотрудников и руководство предприятия.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру здравоохранения региона оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В пресс-службе регионального правительства заявили, что мост обрушился на инженерные коммуникации.

