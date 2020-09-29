Переход между зданиями обрушился на поверхности шахты "Северная" в Коми

Фото: ГУ МЧС России по Республике Коми

Переход между зданиями обрушился на поверхности шахты "Северная" в Воркуте, сообщает ТАСС.

ЧП произошло при производстве демонтажных работ на промплощадке законсервированной шахты "Аяч-Яга" компании "Воркутауголь". Погибли два человека – монтажник и электросварщик.

По предварительным данным, инцидент мог произойти из-за нарушения техники безопасности.

Ранее пешеходный переход обрушился на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово. В результате обрушения пострадали более 50 человек. Пострадавших эвакуировали на медицинском вертолете "Ансат". В пресс-службе регионального правительства заявили, что мост обрушился на инженерные коммуникации.

