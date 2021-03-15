СК возбудил дело после обрушения моста в Дагестане

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с обрушением моста в районе населенного пункта Хебда, сообщает РИА Новости.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Данное обстоятельство стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности при эксплуатации автомобильного моста", – говорится в сообщении регионального управления СК.

Там уточнили, что следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Как сообщалось, в Дагестане обрушился мост во время проезда грузового автомобиля. В результате происшествия пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта – Кахиб, Гоор и Хиндах.

По некоторым данным, причиной обрушения моста через реку Аварское Койсу стало превышение допустимой нагрузки КамАЗа.