СК возбудил дело после обрушения моста в Дагестане

15 марта, 22:38
Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан
В Дагестане Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с обрушением моста в районе населенного пункта Хебда, сообщает РИА Новости.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Данное обстоятельство стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности при эксплуатации автомобильного моста", – говорится в сообщении регионального управления СК.
Там уточнили, что следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Как сообщалось, в Дагестане обрушился мост во время проезда грузового автомобиля. В результате происшествия пострадал один человек. Без дорожного сообщения остались три населенных пункта – Кахиб, Гоор и Хиндах.
По некоторым данным, причиной обрушения моста через реку Аварское Койсу стало превышение допустимой нагрузки КамАЗа.
В Дагестане рухнул мост, отрезав несколько населенных пунктов от большого города
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