Шестеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Египте

16:20
Фото: AP Photo/Amr Nabil
Шестеро россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте, они получили неопасные для жизни травмы. Об этом сообщает российское посольство в Каире.
"По имеющейся на данной момент информации, в результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-эш-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал", – передает сообщение дипмиссии ТАСС.
Также сообщается, что среди пострадавших есть трое граждан Украины. Всего в салоне автобуса в момент аварии находились до 60 человек.
Ранее автобус, в котором ехали 38 российских моряков с траулеров, вылетел в кювет в Норвегии. В результате пострадали пять человек. Они отделались легкими травмами. На место прибыли спасатели, они оказали пострадавшим первую помощь и перевезли россиян в больницу города Киркенес.
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