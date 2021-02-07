Автобус с туристами вылетел с трассы под Пермью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автобус с туристами вылетел с дороги в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Как передает РИА Новости, ДТП произошло в Чусовском районе в 19:30 (17:30 по московскому времени). Автобус с туристами возвращался в Пермь с горнолыжного комплекса по дороге Полазна – Чусовой.

"На 34-м километре водитель автобуса допустил съезд с дороги", – рассказали в МВД.

Там заявили, что на момент ДТП в салоне автобуса находились порядка 20 пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал. При этом пассажиры были вынуждены добираться до Перми на попутном транспорте.

На месте ДТП находятся сотрудники МВД. Обстоятельства случившегося выясняются.

По словам очевидцев, автобус занесло на скользкой дороге.

Ранее пять человек погибли в аварии в Свердловской области. ДТП с двумя машинами случилось на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти.