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Происшествия

21:06

Пять человек погибли в автокатастрофе в Свердловской области

происшествия регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области погибли пять человек, еще трое пострадали и доставлены в больницу с серьезными травмами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

"ДТП в Свердловской области произошло сегодня вечером, в результате пять человек погибли, еще трое получили серьезные травмы и доставлены в больницу: врачи сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь. Представители МВД работают на месте происшествия и устанавливают точные причины случившегося", – заявил он.

Горелых уточнил, что сообщение о ДТП на трассе Нижние Серги – Михайловск – Арти поступило в полицию в 19:23 по местному времени (17:23 мск). По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2110 и Skoda.

Ранее ДТП с участием маршрутного такси произошло в Курортном районе Санкт-Петербурга. Авария произошла на Приморском шоссе недалеко до поселка Солнечного. В результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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