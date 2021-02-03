Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге

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ДТП с участием маршрутного такси произошло в Курортном районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Уточняется, что авария произошла на Приморском шоссе недалеко до поселка Солнечного.

В результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

Вечером 2 февраля на Варшавском шоссе водитель иномарки сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

